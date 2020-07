Arabi su Marte. La prima missione interplanetaria di Abu Dhabi (Di martedì 21 luglio 2020) Roma. E’ iniziata ieri la prima missione interplanetaria degli Emirati Arabi Uniti, una specie di rivoluzione per la corsa allo spazio contemporanea. Mentre America e Cina si contendono vari primati – il ritorno dell’uomo sulla luna, le missioni su Marte – nella competizione spaziale globale entra d Leggi su ilfoglio

Tg3web : #Marte È partita la prima missione interplanetaria di un paese arabo. La sonda degli Emirati Arabi Amal, ‘speranza’… - JPressitalia : Emirati Arabi, lanciano sonda su Marte - formichenews : È partita #Hope, la speranza degli Emirati Arabi verso #Marte (e oltre). L'articolo da Abu Dhabi di Guendalina Dai… - MianiAttilio : Marte: gli Emirati Arabi lanciano la sonda Al-Amal La prima missione interplanetaria del Medio Oriente… - albastraniera : RT @StartMagNews: La prima missione spaziale araba su #Marte è partita a bordo di un razzo targato #Mitsubishi. Ma la sonda emiratina #Hope… -

