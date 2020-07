Ana Caterina Morariu: età, altezza, peso, compagno collega e figlia, le sue origini (Di martedì 21 luglio 2020) Se siete appassionati di fiction all’italiana non potete non conoscerla: Ana Caterina Morariu è una talentuosa e bellissima attrice di origini rumene, che si è fatta brillantemente strada nel piccolo e grande schermo italiano. E che abbiamo visto in Sorelle, la fitcion Rai di successo. La televisione, in particolare, ha rappresentato il suo vero e proprio trampolino di lancio. Squadra Antimafia è sicuramente la serie che l’ha consacrata nel cuore dei telespettatori, interpretando il ruolo di Laura Colombo, vicequestore di Catania. Come la maggioranza dei suoi celebri colleghi, Ana Caterina Morariu incomincia ad affinare la sua vocazione artistica sul palcoscenico teatrale. La figura materna è stata fondamentale durante la sua crescita, la madre ... Leggi su tuttivip

Viene fuori il pasato oscuro di Elena (Ana Caterina Morariu), mamma di tre bambini, ma separata dal marito, ora trasferitosi al nord con una nuova compagna. E proprio l’ex marito della defunta Elena, ...

La fiction Sorelle, con Anna Valle e Ana Caterina Morariu, andrà in onda stasera in tv con la prima puntata: le anticipazioni di oggi, 21 luglio Chiara, avvocatessa di Roma, torna a Matera, sua città ...

