Alberico Lemme, il segreto svelato: "Al Bano Carrisi? Lo ho convinto così. Perché sono un genio" (Di martedì 21 luglio 2020) Dimentica la bilancia, le porzioni. Parola d'ordine: “Chiamatemi e ditemi cosa avete nel frigo”, tuona Alberico Lemme (farmacista famoso per le sue diete che sono più che altro consigli alimentari). Ora che Al Bano, grazie al suo regime alimentare ha perso 7 chilogrammi, Lemme torna alla ribalta. “Mi chiama ogni due giorni e mi dici cosa vorrebbe mangiare. Io gli rispondo con il menù. Ed ha perso perso. Siamo amici”, dice Lemme. “Mi definisco un genio. Dormo due ore a notte. Mi basta fare un sonnellino di 10 minuti per ricaricare le batterie. Nelle mie diete olio a volontà”. Secondo Lemme, insomma, non farebbe ingrassare. “Ma scherzate? L'olio stimola il glucacone, che è l'antagonista ... Leggi su liberoquotidiano

