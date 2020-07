Addio Rangnick, il Milan ufficializza il Pioli-bis: firmato un biennale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Milan ufficializza il Pioli-bis. Ralf Rangnick resta in Germania. Ora c’è anche il comunicato della società rossonera, che annuncia il rinnovo con un contratto biennale. Le sette vittorie su 9 partite nella ripresa, e la qualificazione all’Europa League con tre turni d’anticipo hanno rivoluzionato tutti i piani per il prossimo anno. Resta Pioli. “Stefano – si legge nel comunicato del Milan – è approdato alla guida tecnica del Milan nell’ottobre 2019 con un accordo fino al termine della stagione. Ha saputo gestire brillantemente sia il blocco dovuto alla pandemia da Covid-19 che il riavvio della stagione in corso, con un approccio concreto e positivo, facendo crescere tutta la ... Leggi su ilnapolista

milanista81 : RT @corsaroll: Emergenza coronavirus, si va verso la sospensione delle competizioni internazionali @UEFA a partire da domani. Al @acmilan s… - Checazzvu_ : RT @corsaroll: Emergenza coronavirus, si va verso la sospensione delle competizioni internazionali @UEFA a partire da domani. Al @acmilan s… - Danielee1899 : RT @corsaroll: Emergenza coronavirus, si va verso la sospensione delle competizioni internazionali @UEFA a partire da domani. Al @acmilan s… - napolista : Addio Rangnick, il Milan ufficializza il Pioli-bis: firmato un biennale Il tecnico rossonero ha firmato il prolung… - Guido_Sgodo : RT @corsaroll: Emergenza coronavirus, si va verso la sospensione delle competizioni internazionali @UEFA a partire da domani. Al @acmilan s… -