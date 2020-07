Vertice Ue, Conte: 'Non è tempo di tergiversare o di scherzare' (Di lunedì 20 luglio 2020) 'Non è il momento di tergiversare. Stiamo offrendo una risposta europea e non possiamo scherzare più'. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte a margine del Consiglio europeo. 'Domenica c'è stato un ... Leggi su tgcom24.mediaset

Rinaldi_euro : Che strano!!! Giuseppe Conte al vertice Ue sul Recovery Fund: 'Stallo più complicato del previsto' | L'HuffPost - Noiconsalvini : Matteo Salvini umilia Conte. I miliardi? La verità sulla trattativa in Europa - Marcozanni86 : 'A chi chiede se Conte abbia voluto bocciare la nuova proposta di Michel, le stesse fonti rispondono che ha fatto u… - MuredduGiovanni : RT @LegaSalvini: MATTEO #SALVINI UMILIA CONTE: 'TANTE CHIACCHIERE, FATTI ZERO' - CorbelliFranco : RT @LegaSalvini: MATTEO #SALVINI UMILIA CONTE: 'TANTE CHIACCHIERE, FATTI ZERO' -