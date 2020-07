Vaticano, Istruzione parroci: via tariffari Messe, incarichi anche a non battezzati (Di lunedì 20 luglio 2020) Vaticano, Istruzione parroci: via tariffari Messe, incarichi anche a non battezzati. Nozze e funerali celebrati da laici in casi eccezionali La Congregazione per il Clero ha ridisegnato ruoli e configurazioni delle parrocchie nell’Istruzione ai parroci. A quanto pare, potranno collaborare col parroco anche persone non battezzate. “Oltre alla collaborazione occasionale, che ogni persona di buona … L'articolo Vaticano, Istruzione parroci: via tariffari Messe, incarichi anche a non battezzati proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

