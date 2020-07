Un capodoglio intrappolato in una rete illegale alle Eolie (Di lunedì 20 luglio 2020) Corsa contro il tempo per salvare un capodoglio intrappolato in una rete da pesca illegale nelle acque di Lipari. L'operazione è particolarmente difficile perché il grosso cetaceo è imbrigliato dal muso alla coda dalle reti che, aggrovigliate alla pinna caudale, gli impediscono il nuoto. Già sabato sono intervenuti i militari della Guardia Costiera avvisati da alcuni diportisti che avevano avvistato l’esemplare in difficoltà avvolto nella rete. La scorsa notte il capodoglio è stato monitorato da alcuni mezzi navali del corpo. Nell'operazione sono impegnate motovedette della locale Capitaneria e il nucleo sub della Guardia Costiera di Napoli e biologi fra i quali Monica Blasi della Filicudi Wildlife Conservation. La Guardia ... Leggi su gqitalia

GQitalia : +++ Stanno cercando di liberarlo da 24 ore +++ - Annalis80790333 : RT @fabioschiano: Capodoglio di 10 metri intrappolato in rete da pesca illegale, il video del salvataggio – Il Tempo - fabioschiano : Capodoglio di 10 metri intrappolato in rete da pesca illegale, il video del salvataggio – Il Tempo - OraWeb_TV : Capodoglio intrappolato da rete alle Eolie, si tenta di salvarlo - infoitinterno : Capodoglio intrappolato dalle reti da pesca al largo di Salina -