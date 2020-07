Tumori renali e cisti, scoperto come si formano (Di lunedì 20 luglio 2020) Tumori renali e cisti, scoperto da uno studio su una rara malattia genetica un meccanismo che ne promuove la formazione Presso l’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) di Pozzuoli il team di Andrea Ballabio ha descritto sulle pagine di Nature come il meccanismo responsabile di una rara malattia genetica offra una chiave per la comprensione di un processo che porta… L'articolo Tumori renali e cisti, scoperto come si formano Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Nell'80% dei casi è un fenomeno sporadico. Nel restante 20% è associato a una malattia genetica chiamata sclerosi tuberosa. Come evento sporadico, ad esserne maggiormente colpite sono le donne con un' ...

