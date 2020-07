Tom Brady a Gisele Bundchen: «Buon compleanno, mio raggio di sole» (Di lunedì 20 luglio 2020) Gisele Bündchen festeggia oggi 40 anni e gli auguri sono arrivati anche via social. Tra i primi omaggi, quello del marito Tom Brady, che sulla sua pagina Instagram ha pubblicato una bellissima foto che ritrae l’ex modella insieme ai due figli, Vivian e Benjamin: «Felice 40esimo compleanno Gisele», ha scritto il quarterback dei Tampa Bay Buccaneers taggandola e dedicandole poi una strofa di You Are The Sunshine of My Life di Stevie Wonder. «Sei il raggio di sole della mia vita, ecco perché ti sarò sempre accanto, sei la luce dei miei occhi, resterai per sempre nel mio cuore». Leggi su vanityfair

NathanBerger : RT @The_Bootleg_TCE: PER VINCERE UNA MAGLIA ORIGINALE DI TOM BRADY GLI STEP SONO: - Seguire la pagina - Ritwittare questo post e/o taggare… - carminepiccolo_ : RT @The_Bootleg_TCE: PER VINCERE UNA MAGLIA ORIGINALE DI TOM BRADY GLI STEP SONO: - Seguire la pagina - Ritwittare questo post e/o taggare… - adripalu2 : RT @The_Bootleg_TCE: PER VINCERE UNA MAGLIA ORIGINALE DI TOM BRADY GLI STEP SONO: - Seguire la pagina - Ritwittare questo post e/o taggare… - VanityFairIt : Scoperta nel 1994 in un fast food di San Paolo, abbandona il sogno della pallavolo e diventa in tempo record la top… - zazoomblog : I 40 anni di Gisele Bündchen: vita da film e amore travolgente (da Leonardo DiCaprio a Tom Brady) - #Gisele… -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Brady Tom Brady a Gisele Bundchen: «Buon compleanno, mio raggio di sole» Vanity Fair.it Gisele Bündchen compie 40 anni e dona 40 mila alberi

Non riesco a credere che ne compio 40!», ha scritto su Instagram. La modella ha postato sul social la foto insieme al marito e i figlio, il marito giocatore di football Tom Brady, e i figli Benjamin ...

Per festeggiare il suo 40esimo compleanno, la modella Gisele Bündchen ha deciso di aiutare l'ambiente

Dopo essere stata per anni la top model più pagata al mondo, Gisele Bündchen si impegna da molto tempo per la salvaguardia dell'ambiente. È attualmente sposata con il giocatore di football Tom Brady ...

Non riesco a credere che ne compio 40!», ha scritto su Instagram. La modella ha postato sul social la foto insieme al marito e i figlio, il marito giocatore di football Tom Brady, e i figli Benjamin ...Dopo essere stata per anni la top model più pagata al mondo, Gisele Bündchen si impegna da molto tempo per la salvaguardia dell'ambiente. È attualmente sposata con il giocatore di football Tom Brady ...