“Sono cardiochirurgo, costretto a scappare all’estero per la seconda volta. Ecco perché restare in Italia era impossibile” (Di lunedì 20 luglio 2020) “La mia storia non ha colore politico, ma chiede giustizia. Dopo anni di lavoro all’estero sono rientrato in Italia ma in questi mesi non mi è stato permesso di fare il mio lavoro”. Mario Fittipaldi è un medico salernitano. Dal 2012, dopo aver completato gli studi a Roma con il massimo dei voti decide di trasferirsi all’estero perché, al tempo, “non c’erano possibilità di assunzione”. Ha lavorato in Spagna, a Madrid, in Nuova Zelanda, come cardiochirurgo pediatrico in formazione allo Starship Children’s di Auckland, e in Gran Bretagna, a Londra e Birmingham. Ora, dopo un periodo trascorso a Napoli, ha deciso di andar via. Di nuovo. “Mi sono formato per oltre due anni al Great Ormond Street Hospital for Children’s di Londra, uno dei centri con la casistica più ... Leggi su ilfattoquotidiano

