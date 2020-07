Scuola, Zingaretti “Riaprire in piena sicurezza sia priorità assoluta” (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Partito Democratico, raccogliendo un invito da parte dei sindacati della Scuola e dei rappresentanti della dirigenza scolastica, li ha incontrati in videoconferenza con il segretario Nicola Zingaretti e la responsabile Scuola del partito Camilla Sgambato. “Riaprire la Scuola, tutta e in piena sicurezza, diventi la priorità assoluta di tutto il Governo da affrontare subito. Rivolgiamo un forte appello al Governo – afferma Zingaretti – partendo dalla convinzione che non è possibile riaprire la Scuola a settembre senza coinvolgere tutti i soggetti e i protagonisti a partire dagli insegnanti, dai dirigenti scolastici fino agli impiegati amministrativi e agli studenti. Per questo motivo chiediamo ... Leggi su liberoquotidiano

procapio : credo che per valutare il pensiero e le azioni di politici come il sig.Zingaretti ,bisognerebbe aver fatto la scuol… - alscompa : @elevisconti @PoliticaPerJedi @SenatoriPD @Deputatipd @pdnetwork @nzingaretti No Zingaretti è stato violento contro… - alscompa : @giuditta_pini @orfini @nzingaretti Zingaretti STA distruggendo il partito. TUTTI i precari della scuola gli votera… - Gaetan0Miranda : C'è poco da aggiungere, @giuditta_pini ha ragione da vendere. Dalla giustizia, alla scuola, al lavoro fino ad arri… - CtzMaurizio : RT @Gio_Eh_niente: @elevisconti Ritorni a scuola, le hanno dato una fregatura. Quando qualcuno/a vede che il dibattito pubblico è influenza… -