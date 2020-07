Roma. Incidente sul lavoro a Vigna Murata: morti due operai romani (Di lunedì 20 luglio 2020) Infortunio mortale sul lavoro a Roma. Due operai Romani di 53 e 29 anni hanno perso la vita dopo essere caduti da un’altezza di più di 20 metri. La chiamata ai soccorsi da piazza Lodovico Cerva, zona Vigna Murata, nel IX Municipio Eur. I sanitari del 118 e la Polizia sono intervenuti lunedì mattina in un’area dove erano in corso dei lavori. I due operai, a lavoro in un cantiere edile, stavano tagliando una trave di cemento quando sono caduti dall’ottavo piano della struttura, precipitando da un’altezza di oltre venti metri. Per loro non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono interventi anche i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Roma, con la squadre 12A, il Nucleo SAF ... Leggi su laprimapagina

