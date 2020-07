Ristorazione e mascherina, al via l'obbligo (Di lunedì 20 luglio 2020) A partire da oggi, gli addetti alla clientela degli esercizi pubblici dovranno indossare la mascherina Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Ristorazione e mascherina, al via l'obbligo #obbligo #mascherina #ristorazione #esercizipubblici #ticino - varesenews : Canton Ticino, mascherina obbligatoria per camerieri di bar e ristoranti - Gabri75 : La #mascherina va indossata sempre nei luoghi chiusi e poi n caso di assembramenti anche in quelli aperti. Il perso… - ZinnoCarlo : #omnibus Grazie a questo governo di incapaci vedo arrivare persone a casa mia con la mascherina. Pensate il danno c… - CdT_Online : Ristorazione, obbligo della mascherina solo in Ticino -

Ultime Notizie dalla rete : Ristorazione mascherina Ristorazione e mascherina, al via l'obbligo Ticinonline Coronavirus Roma, Raggi: "Chiuse piazze movida per assembramenti"

Così il bollettino: "Di questi, 54 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, 13 sottoposti a indagini. Tre pazienti necessitano di terapia intensiva" "In questo momento sono ricoverati allo ...

Meno di 100 contagi in Svizzera

Sono 99 i nuovi casi segnalati in Svizzera nelle ultime 24 ore, mentre il bilancio dei decessi è fermo a 1'688 morti e 5 persone in più sono state ricoverate in ospedale. Il presidente dell’organizzaz ...

Così il bollettino: "Di questi, 54 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, 13 sottoposti a indagini. Tre pazienti necessitano di terapia intensiva" "In questo momento sono ricoverati allo ...Sono 99 i nuovi casi segnalati in Svizzera nelle ultime 24 ore, mentre il bilancio dei decessi è fermo a 1'688 morti e 5 persone in più sono state ricoverate in ospedale. Il presidente dell’organizzaz ...