Ponza chiede più polizia e blocca i turisti in barca: "Vietato scendere a terra" (Di lunedì 20 luglio 2020) Valentina Dardari Difficile controllare l’isola, troppi turisti. Chi arriva in barca deve restarci, salvo autorizzazione Troppe poche le forze dell’ordine sull’isola di Ponza per riuscire a controllare tutti i turisti che in questi giorni stanno affollando il luogo. Da questa impossibilità è nata l’ordinanza del sindaco, Franco Ferraiuolo, che vuole cercare di evitare pericolosi assembramenti e rischio quindi elevato di contagi. Chi arriva in barca deve restare a bordo. “Il nostro è un turismo di prossimità, ci sono ragazzi di Roma ma anche del resto del Lazio e della Campania” ha spiegato il primo cittadino. E con soli 8 vigili urbani e 6 steward, che all’una di notte terminano il loro turno lavorativo, controllare ... Leggi su ilgiornale

