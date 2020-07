Parma – Napoli, Milik e Mertens out: Lozano possibile ‘falso nueve’ (Di martedì 21 luglio 2020) Mercoledì sera il Napoli è chiamato ad affrontare l’insidiosa trasferta di Parma. La formazione che scenderà in campo presenterà però, per forza di cose, una novità importante. Gennaro Gattuso infatti dovrà fronteggiare l’emergenza centravanti. Contro l’Udinese Dries Mertens ha subito una botta ed è stato a costretto ad uscire anzitempo dal rettangolo di gioco. Arkadiusz … L'articolo Parma – Napoli, Milik e Mertens out: Lozano possibile ‘falso nueve’ Leggi su dailynews24

AntoVitiello : #Milan: 10 punti contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Bottino ottimo per i rossoneri, ma ora arrivano le gare ins… - Peppe_FN : RT @CalcioPillole: #SerieA La classifica post-Covid. Come sono rientrate le squadre italiane dopo la pandemia? Parma da retrocessione, #… - MondoNapoli : Verso Parma-Napoli, Gagliolo indisponibile: il report crociato - - ANIMATIONBR1 : RT @scparametro2016: ???? #SerieA ¦ 34ª Rodada Verona 1x1 Atalanta Cagliari 1x1 Sassuolo Milan 5x1 Bologna Parma 2x3 Sampdoria Brescia 2x1 S… - futnott : Faltam 4 jogos ???? ?? Juve 80 ?? Inter 72 ?? Atalanta 71 ?? Lazio 69 ?? Roma 58 ?? Napoli 56 ?? Milan 56 ?? Sassuolo 48 ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Napoli Parma-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Serie A, 34ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

Pari Atalanta a Verona, manita Milan al Bologna. La Sampdoria rimonta a Parma, il Genoa supera il Lecce. SPAL in B. 2-2 tra Roma e Inter.

Laudisa: 'Osimhen-Napoli, serve cautela. Juventus su Milik, due possibili destinazioni per Higuain'

Il tecnico azzurro vuole massima concentrazione da parte dei propri uomini. Per ora la testa deve essere solo alla partita contro il Parma. (AreaNapoli.it) A Parma il Napoli sarà senza un centravanti ...

Pari Atalanta a Verona, manita Milan al Bologna. La Sampdoria rimonta a Parma, il Genoa supera il Lecce. SPAL in B. 2-2 tra Roma e Inter.Il tecnico azzurro vuole massima concentrazione da parte dei propri uomini. Per ora la testa deve essere solo alla partita contro il Parma. (AreaNapoli.it) A Parma il Napoli sarà senza un centravanti ...