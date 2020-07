Paesi frugali, chi sono e cosa vuol dire (Di lunedì 20 luglio 2020) Quali sono e chi sono i Paesi frugali? Perché si chiamano così? Chi sono i premier degli Stati che compongono la coalizione? Nel processo di pianificazione del rilancio dell’economia europea dopo l’emergenza coronavirus hanno preso piede gli ormai noti Paesi frugali. Tutti ne parlano, pochi sanno effettivamente chi siano e perché si chiamano così. Chi sono e quali sono i Paesi frugali La coalizione – non proprio omogenea – dei Paesi frugali è composta da Olanda, Austria, Danimarca, Svezia, Finlandia e Repubbliche baltiche, con le ultime due che agiscono più da stampella che da attori ... Leggi su newsmondo

