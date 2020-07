Nicola Vivarelli lasciato da Gemma Galgani: “Dov’è? Vorrei saperlo pure io, sono triste perché mi manca” (Di lunedì 20 luglio 2020) Nicola Vivarelli sarebbe stato lasciato da Gemma Galgani. La dama torinese del trono over di Uomini e Donne, dopo avere rifiutato di raggiungerlo in vacanza, sarebbe sparita nel nulla ed eviterebbe ogni contatto con il giovane cavaliere di 26 anni. Gemma Galgani lascia Nicola Vivarelli: “Dov’è? Vorrei saperlo pure io!” Dopo un paio di mesi... L'articolo Nicola Vivarelli lasciato da Gemma Galgani: “Dov’è? Vorrei saperlo pure io, sono triste perché mi manca” ... Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Nicola Vivarelli lasciato da Gemma Galgani: “Non so dove sia, sono triste perché mi manca' ????? ?????????? Il resto… - blogtivvu : Nicola Vivarelli lasciato da Gemma Galgani: “Dov’è? Vorrei saperlo pure io, sono triste perché mi manca” - lillydessi : Uomini e Donne: Gemma rifiuta di vedere di Sirius (Nicola Vivarelli) - SoloDonna - televisione_ita : Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sono in crisi? Dopo Uomini e donne lei si rifiuta di vederlo… - ItaTvfan : Nicola Vivarelli svela che Gemma Galgani non è voluta andare in vacanza ... -