Milan, Pioli: “Stiamo andando forte, ora siamo consapevoli” (Di lunedì 20 luglio 2020) I numeri parlando chiaro: dalla ripresa del campionato ad oggi il Milan è la quarta squadra della Serie A per punti guadagnati. La squadra rossonera si è messa a correre dopo lo stop forzato e non sembra avere intenzione di fermarsi. Pioli ha dato un’anima alla rosa, Ibra l’ha incattivita e le ha dato stimoli. Rebic ci ha messo la classe e tutti gli altri si sono adeguati al livello. Ora funziona tutto, c’è solo il rimpianto per quello che avrebbe potuto essere con un altro avvio. Ma questo potrà essere tesoro per la prossima stagione. Che potrebbe non vedere ancora Ibra in avanti. Lo svedese ha infatti più volte confermato l’idea di voler cambiare aria, magari tornare in Svezia. Intanto gioca e segna. E Pioli se lo gode. Sassuolo-Milan, la conferenza di ... Leggi su italiasera

AntoVitiello : Splendido finale di stagione di #Pioli. Sta realizzando una rimonta inaspettata, dando gioco e identità al #Milan.… - FBiasin : Padre: 'Se dopo #Gattuso mandano via #Pioli pretendo di diventare amministratore delegato del #Milan: peggio non po… - Gazzetta_it : Milan, senti #Braida: '#Rangnick non conosce l'Italia, io terrei #Pioli' - casa_lu_casa : Calcio, il caso Milan: vince, gioca bene ma vuole cambiare tutto, Pioli compreso @sole24ore - sportface2016 : #Milan | #Sacchi elogia #Pioli: 'Bravo Stefano, grandi valori professionali e umani' -