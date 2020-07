Michelini: "Ponte non a norma? Solite fake news, prima di tutto la sicurezza poi la velocità" (Di lunedì 20 luglio 2020) 'Leggo che il vecchio Ponte era considerato 'a norma' per 90 km/h. Non mi risulta, ma, anche fosse, se i calcoli ora dicono di andare più piano, preferisco applicare quelli, perché, come dico spesso, ... Leggi su primocanale

Ultime Notizie dalla rete : Michelini Ponte Michelini: “Ponte non a norma? Solite fake news, prima di tutto la sicurezza poi la velocità" Primocanale Michelini: “Ponte non a norma? Solite fake news, prima di tutto la sicurezza poi la velocità."

GENOVA - “Non è vero che il nuovo ponte di Genova sia fuori norma. Basta con queste notizie imprecise che creano confusione, generano paure e danneggiano chi per questa opera ha dato anima e corpo”, t ...

"DOC, regia di Renè Ferretti": la goliardia su Wiki nel nome di Boris

DOC - Nelle tue mani come Gli occhi del cuore: anonimi "genii" ritoccano la pagina Wikipedia della fiction con Luca Rrgentero. "Doc - Nelle tue mani è una serie televisiva italiana del 2020 diretta da ...

GENOVA - “Non è vero che il nuovo ponte di Genova sia fuori norma. Basta con queste notizie imprecise che creano confusione, generano paure e danneggiano chi per questa opera ha dato anima e corpo”, t ...DOC - Nelle tue mani come Gli occhi del cuore: anonimi "genii" ritoccano la pagina Wikipedia della fiction con Luca Rrgentero. "Doc - Nelle tue mani è una serie televisiva italiana del 2020 diretta da ...