Meteo, in arrivo ondata di caldo africano: si sfioreranno i 40 gradi nelle seguenti città (Di lunedì 20 luglio 2020) In arrivo ondata di caldo africano in Italia. Nei prossimi giorni, secondo gli esperti Meteo, l’anticiclone sub-tropicale porterà il termometro a schizzare oltre i 40 gradi. Il team del IlMeteo.it avvisa che a partire da oggi l’aumento della pressione garantirà giornate prevalentemente soleggiate su gran parte d’Italia. Meteo, ondata di caldo africano in arrivo Il … L'articolo Meteo, in arrivo ondata di caldo africano: si sfioreranno i 40 gradi nelle seguenti città Teleclubitalia notizie ... Leggi su teleclubitalia

