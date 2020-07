Lecce e Brescia, l'Antitrust indaga sulle clausole degli abbonamenti (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA - " L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due nuovi procedimenti istruttori in materia di clausole vessatorie nei confronti delle società di calcio di serie A Brescia ... Leggi su corrieredellosport

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Parma 2-3 Sampdoria Brescia 2-1 SPAL Fiorentina 2-0 Torino Genoa 2-1 Lecce Napoli 2-1 Udinese - sportli26181512 : Lecce e Brescia, l'Antitrust indaga sulle clausole degli abbonamenti: 'Questi avvii seguono il mancato accoglimento… - MilanoFinanza : Faro Antitrust sulle clausole degli abbonamenti Brescia e Lecce - CorsampAlive : @Marco_Samp @Anitasamp2 @AriSolosamp @AnnitaLorefice @RitaDelGreco4 @Chantalmiao @Emma84310382 @Giulia2323 @_smpdr… - Mediagol : #VIDEO #SerieA, lotta salvezza: #Lecce nei guai dopo il flop contro il #Genoa, ora sfida il #Brescia. Calendario e… -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Brescia

Goal.com

Sono in tutto quattro i giocatori di Serie A squalificati per un turno dopo le partite giocate ieri per la quindicesima giornata di ritorno. Si tratta di Sasa Lukic (Torino), Arkadiusz Milik (Napoli), ...ROMA - "L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due nuovi procedimenti istruttori in materia di clausole vessatorie nei confronti delle società di calcio di serie A Brescia Calci ...