Juventus – Lazio – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di lunedì 20 luglio 2020) Questa sera alle ore 21:45 allo Juventus Stadium va in scena Juventus – Lazio, partita valida per la 34° giornata del campionato di Serie A. Questo match poteva essere una sfida scudetto ma le ultime uscite infelici dei biancocelesti hanno fatto sì che la Juve potesse portarsi a +6, prima di questa giornata, sull’Inter, tornata al secondo posto. La Lazio, come detto, è stata superata in classifica dalla squadra di Conte, e si è vista superata anche dall’Atalanta, e momentaneamente 4° a -8 dalla testa della classifica. Gli uomini di Inzaghi arrivano da 3 sconfitte e 1 solo pareggio nelle ultime 4 di campionato, i laziali sono stati battuti da Lecce e Sassuolo, neroverdi che hanno sottratto punti anche Juventus ed Inter. Sarri vuole dare continuità al ... Leggi su giornal

