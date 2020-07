Juventus-Lazio, i convocati di Sarri: out Chiellini, Khedira e De Sciglio (Di lunedì 20 luglio 2020) L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha reso nota la lista dei convocati in vista della sfida di campionato contro la Lazio, in programma lunedì 20 luglio alle ore 21:45. di questa sera contro la Lazio. Il mister bianconero non avrà a disposizione gli infortunati Chiellini, Khedira e De Sciglio, che si aggiungono allo squalificato Bernardeschi. Tornano invece Bentancur, De Ligt e Bonucci. Di seguito tutti i convocati. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon;Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, Wesley;Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore;Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Douglas Costa, Higuain, Olivieri, Zanimacchia. Leggi su sportface

juventusfc : «Nella testa solo la Lazio». Le parole della vigilia di Mister Sarri ???? - juventusfc : Menu del tardo pomeriggio al Training Center: ????? ?? ?? - juventusfc : Al via l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #JuveLazio! LIVE qui ?????… - StuartY19 : @RequestABet Juventus to win, Ronaldo to score, Juventus 7 corners, Lazio 4 corners, 70 booking points - SkySport : Juventus-Lazio, dove vedere la partita in tv: gli orari -