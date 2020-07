Il virus cancella l'edizione 2020 del Pallone d'oro (Di lunedì 20 luglio 2020) L'epidemia di coronavirus colpisce anche il Pallone d'oro. Quest'anno il prestigioso riconoscimento della rivista France Football non sarà assegnato dalla prima volta dal 1956, quando Stanley Matthews ... Leggi su gazzetta

Il coronavirus cancella anche il Pallone d'Oro 2020

La decisione di France Football: è la prima volta che il premio non si assegna dal 1956, quando fu fondato. Quest'anno si volterà per il Dream team L'epidemia di coronavirus colpisce anche il Pallone ...

Riavvio dell’anno scolastico tra paura del virus e ritorno a scuola dell’educazione civica

Solo tra poche settimane, dopo il periodo di sospensione delle attività didattiche per l’interruzione estiva e prima ancora per via delle conseguenze legate al picco dell’emergenza epidemiologica da c ...

