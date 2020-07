Il figlio di un giudice federale è stato ucciso a colpi di arma da fuoco e il marito gravemente ferito. Le era stato assegnato un caso collegato a Jeffrey Epstein (Di lunedì 20 luglio 2020) Il figlio ventenne del giudice distrettuale americano del New Jersey, Esther Salas, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco domenica sera e suo marito, è stato gravemente ferito da un uomo armato camuffato da autista della FedEx. Il marito del giudice, Mark Anderl, 63 anni, avvocato difensore è in condizioni critiche in un ospedale. Il giudice Salas è stato recentemente assegnato a un caso legato a Jeffrey Epstein. Secondo quanto riferito, il ... Leggi su databaseitalia

