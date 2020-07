Grillo e quell'incidente mortale: "Rimuova i resti della sua Chevrolet" (Di lunedì 20 luglio 2020) Luca Sablone Il sindaco di Limone protesta contro il comico genovese per il rottame dimenticato: "Bisogna avere rispetto per i morti, ma molti fanno le foto come se fosse un'attrazione" Una data che sicuramente Beppe Grillo non dimenticherà mai: 7 dicembre 1981. Il fondatore del Movimento 5 Stelle si rese protagonista di un gravissimo incidente che causò la morte di tre persone e la sua successiva condanna, per omicidio colposo, a 14 mesi di reclusione con il beneficio della condizionale e della non iscrizione. A perdere la vita furono il 45enne Renzo Giberti, la moglie Rossana Quartapelle 33enne e il figlio Francesco di 9. Ma i segni del dramma restano ancora visibili, considerando che il telaio di ferro e ruggine della vecchia Chevrolet K5 Blazer - incastrato ... Leggi su ilgiornale

