Google Maps, utente scova un raro esempio di “Scogliera urlante” con street view (Di lunedì 20 luglio 2020) Un utente di Google Maps è andato alla ricerca delle immagini di una scogliera messicana e si è imbattuto in qualcosa di veramente insolito. Sin da quando è stato lanciato nel 2005, il servizio street view di Google Maps è stato un utile strumento non solo per orientarsi per le strade sconosciute, ma anche per … L'articolo Google Maps, utente scova un raro esempio di “Scogliera urlante” con street view NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

