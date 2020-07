G8 di Genova, 19 anni fa la morte di Carlo Giuliani. Il papà: “Un’ingiustizia” (Di lunedì 20 luglio 2020) Oggi anniversario della morte di Carlo Giuliani, giovane manifestante del G8 di Genova nel 2001. La sua morte fa ancora discutere Oggi anniversario della morte di Carlo Giuliani, giovane manifestante del G8 di Genova nel 2001, uno degli eventi che è entrato di diritto nella storia recente del nostro paese. La sua morte fa ancora discutere, dopo vari processi non sono sulla dinamica della morte proprio del ragazzo ma su tutto quello che successe in quei caldi giorni genovesi dove si riunirono i grandi della terra e i manifestanti no global di tutto il mondo. Carlo Giuliani rimase ucciso durante gli scontri con le ... Leggi su bloglive

19 anni fa l'uccisione di #CarloGiuliani in piazza Alimonda, a #Genova. Era uno dei manifestanti contro il #G8 nel… - LauraGaravini : 19 anni fa, le immagini di #Genova ferivano la coscienza collettiva del paese. Quel #G8 rimane una ferita ancora ap… - obbedirepoco : Genova 2001 non è finita 19 anni dalla morte di Carlo. 19 anni anche dalla resistenza di massa nelle strade e dal… - spaziopolitico : Oggi ricorrono i 19 anni dai violenti scontri del #G8 di #Genova2001. Ricordiamo i terribili atti commessi dalle fo…

