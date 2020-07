"Forte risposta immunitaria". ​C'è speranza per il vaccino (Di lunedì 20 luglio 2020) Alessandro Ferro Il vaccino italo-inglese ha raggiunto risultati "incoraggianti" nella seconda fase di sperimentazione: "Ma restiamo cauti" Passi avanti sulla sperimentazione del vaccino italo-inglese sviluppato dalla Oxford University in collaborazione con l'Irbm di Pomezia. I primi risultati, pubblicati sulla rivista The Lancet sembrano essere molto positivi perché causerebbe "pochi effetti collaterali e induce una Forte risposta immunitaria", oltre ad essere considerato "sicuro". ChAdOx1, è questo il nome impronunciabile del vaccino che fa ben sperare. In pratica, i risultati preliminari riferiti alle prime due fasi della sperimentazione parlano di "una Forte risposta immunitaria e ... Leggi su ilgiornale

