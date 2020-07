Fisco, Misiani “Rinvio a settembre avrebbe aggravato la situazione” (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Un rinvio a settembre avrebbe aggravato la situazione. Ricordo che a settembre abbiamo rinviato altre scadenze. Dobbiamo mettere ordine e dobbiamo farlo con una riforma organica del Fisco. Ci sono proposte sul tappeto, speriamo di dare una risposta in legge di bilancio su una situazione molto complicata per i contribuenti”. Lo ha detto il viceministro dell'Economia Antonio Misiani, ai microfoni di 24 Mattino, su Radio24, in merito al mancato rinvio delle scadenze fiscali di oggi.“Il Governo ha fatto parecchi interventi a favore delle piccole e medie imprese, e con lo scostamento di bilancio che proporremo nei prossimi giorni chiederemo di allungare le scadenze di settembre”, ha aggiunto ... Leggi su liberoquotidiano

Misiani “no proroga, non stanno peggio di altri” «In questo Paese bisogna anche iniziare a dire che le tasse vanno pagate perché servono a finanziare i servizi essenziali. E non credo che le partite ...

Roma, 20 lug 08:47 - (Agenzia Nova) - Nei giorni in cui infuria la protesta per il primo ingorgo fiscale post-Covid, Antonio Misiani, viceministro dem dell'Economia, non teme di andare controvento. Ed ...

