Ferrero: “I dettagli sull’accordo per i diritti tv? Lo dovete chiedere a De Laurentiis” (Di lunedì 20 luglio 2020) Oggi i rappresentanti dei club di Serie A si sono incontrati a pranzo per discutere dei diritti tv. Un incontro voluto dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Poco fa, la riunione si è sciolta. A rilasciare una dichiarazione, all’uscita del St. Regis, a Roma, è stato il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. “Raggiunto un accordo? E’ una cosa molto delicata, importante, ma siamo molto uniti come sempre. I dettagli? Questo lo dovete chiedere a De Laurentiis…”. L'articolo Ferrero: “I dettagli sull’accordo per i diritti tv? Lo dovete chiedere a De Laurentiis” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Ferrero: “I dettagli sull’accordo per i diritti tv? Lo dovete chiedere a De Laurentiis” Al termine del pranzo volut… - apetrazzuolo : DIRITTI TV - Lega di A, terminato l'incontro tra ADL ed i club, Ferrero: 'I dettagli chiedeteli a lui' -