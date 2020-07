Fate dimettere quel costruttore di veleno (Di lunedì 20 luglio 2020) La vicenda del presidente regionale per il Friuli-Venezia Giulia dell’associazione nazionale dei costruttori edili, pescato a augurare via social una violenza sessuale alla figlia del nostro Davìd Puente è tanto grave quanto poco sorprendente. Chiunque navighi sul web può incontrare molte volte al giorno esempi di cattiveria ferina, di stupidità aggressiva, di volontà di offendere e ferire l’interlocutore, senza freni, senza remore. Puente, che conosce il web meglio di tutti noi, non se ne è stupito. Conosce l’abisso degli odiatori, sa che quel fiele vorrebbe al fondo servire – in modo ignobile, certo – una causa, quella in questo caso anti immigrati. Al contrario dei tanti pronti a urlare all’offesa ricevuta, Puente fa quello che dovrebbe fare un ... Leggi su open.online

Luca Rossettini è stato ricoverato lo scorso 5 luglio per febbre alta e ha tenuto tutti con il fiato sospeso tutto il Lecce e la sua famiglia. Il difensore del club salentino dopo la trasferta di Tori ...

L'editoriale del direttore di Open: "Qualcosa di incompatibile con qualsiasi carica rappresentativa, fosse anche quella di una bocciofila dall’altra parte del mondo". Solidarietà anche da Assostampa U ...

