Eur: documenti falsi per ottenere finanziamenti nei negozi, ma il commesso è più furbo di lui (Di lunedì 20 luglio 2020) Una carta di Identità con altre generalità e la sua fotografia, un codice fiscale e una busta paga contraffatte erano le “armi” che un 30enne di Napoli, disoccupato e con precedenti, ha tentato di utilizzare per mettere a segno due tentativi di truffa in altrettanti esercizi commerciali. Il primo “esperimento” nel punto vendita di una nota catena di elettronica ed elettrodomestici del centro commerciale “Euroma2”: voleva attivare un finanziamento per l’acquisto di alcuni elettrodomestici, ma quando ha presentato i documenti, falsi, necessari si è visto scoperto dall’addetto alla vendita ed è riuscito a fuggire prima dell’arrivo dei Carabinieri. Il truffatore ci riprova Ieri, altro negozio di elettronica di viale Guglielmo Marconi, ma stesso “modus ... Leggi su ilcorrieredellacitta

