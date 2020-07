Cyberpunk 2077 potrà essere completato senza finire la missione principale (Di lunedì 20 luglio 2020) A quanto pare, sarà possibile completare Cyberpunk 2077 senza portare a termine completamente la trama principale.La notizia arriva da un'intervista condotta dal sito polacco Spider's Web, durante la quale Pawel Sasko, lead quest designer di Cyberpunk 2077, ha confermato che potremo portare a termine il gioco senza completare la sua main quest."Abbiamo costruito la struttura di Cyberpunk in base alle conclusioni tratte da The Witcher 3", ha affermato Sasko. "The Witcher aveva una storia principale e fili secondari che si allontanavano da essa."Leggi altro... Leggi su eurogamer

