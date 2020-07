Consiglio europeo, slitta ancora l’inizio del vertice: è alle 18. Ma l’intesa sembra essere più vicina: i frugali aprono sui 390 miliardi di sussidi. Conte: «Sono cautamente ottimista» (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (20 luglio)Continua a slittare la ripresa del vertice Ue sul Recovery Fund, prevista prima alle 16:00, poi rimandata alle 17:00 e ora alle 18:00. Sintomo che, nonostante il susseguirsi di dichiarazioni ottimiste nel corso della giornata, ci Sono ancora delle frizioni da superare. Update on timing of #EUCO at 6pm— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 20, 2020 Nessuna rottura tra i Paesi frugali, a discapito delle voci arrivate dopo l’ultima notte di trattative al Consiglio europeo, anzi. Il gruppo da quattro è passato a cinque, con l’aggiunta della Finlandia a rinforzare il fronte unito «dalla decisione migliore», ha detto soddisfatto il cancelliere ... Leggi su open.online

