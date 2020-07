Consiglio Europeo, Conte allo scontro con Rutte: non si scende sotto i 70 miliardi di sussidi (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Primo Ministro olandese Rutte sembra aver vinto il round della proporzione tra prestiti e sussidi, ma il Premier Conte fissa l’asticella a 70 miliardi di fondo perduto. La linea è stata tracciata: sotto i 70 miliardi a fondo perduto l’Italia non può e non scenderà. Lo ha detto e ribadito con forza il Presidente … L'articolo Consiglio Europeo, Conte allo scontro con Rutte: non si scende sotto i 70 miliardi di sussidi proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

PaolaTavernaM5S : Seguo l’evolversi delle trattative al Consiglio europeo. In gioco c'è un piano di aiuti e il futuro del progetto eu… - PaolaTavernaM5S : Ennesimo rinvio della sessione plenaria nella 4ª giornata di negoziati del Consiglio europeo. Egoismi e meschinità… - Palazzo_Chigi : ?? In diretta da Bruxelles, la conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT al termine del Consiglio europeo st… - AndreaAsilo : RT @EsteriLega: Lo capite che vi trattano come imbecilli, spiegando (a modo loro) un consiglio europeo come se fosse una partita di calcio?… - andreaarma : RT @ispionline: Dopo quattro giorni di negoziato, il Consiglio europeo è giunto a una bozza di intesa con l’obiettivo di evitare una crisi… -