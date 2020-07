Bellizzi, raid punitivo: padre e figlio aggrediscono e feriscono un uomo (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBellizzi (Sa) – Violentissima aggressione ieri sera presso il Bar del Corso a Bellizzi. Armati anche di un manganello, un padre ed un figlio, residenti delluogo, rispettivamente di 51 e 17 anni hanno aggredito una persona, residente a Montecorvino Pugliano. Alla base della spedizione punitiva, una lite avvenuta per un diverbio sulla circolazione stradale tra il minore e la vittima che ha riportato nella lite diverse lesioni e fratture. Dopo il diverbio, il figlio avrebbe chiesto soccorso al padre che ha pensato di aggredire in una sorta di raid punitiva la vittima, che era a sua volta armata di uno sfollagente allungabile che ha in dotazione perché opera nel settore della vigilanza davanti ai locali, ma non ... Leggi su anteprima24

