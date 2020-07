Belen torna a Tu si que vales 2020 ma il suo compenso è stato ridotto (Di lunedì 20 luglio 2020) Ritorno difficile per Belen Rodriguez a Tu si que vales 2020. Le registrazioni della nuova edizione – in onda su Canale 5 in autunno – sono partite in questi giorni ma fino all’ultimo la presenza della soubrette argentina è stata in bilico. Il motivo? Alcuni nuovi dettagli del contratto, come riporta in esclusiva Dagospia. Pare … L'articolo Belen torna a Tu si que vales 2020 ma il suo compenso è stato ridotto proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

zazoomblog : “Ognuno ha il suo calvario”. Nina Moric torna a parla di Belen e lo fa senza mezzi termini: e la pace? - #“Ognuno… - GVCCILOUIS : Mia mamma è impazzita, torna a casa e mi fa 'tieni ti ho comprato il completo di Belen Rodriguez' AHAHHAAHHAHA A… - Stella72646015 : RT @anna95859997: @chiossimanuela2 Ogni settimana in Italia sparisce un bambino, solo il 18% torna a casa . Che fine fanno ? I media taccio… - giustimarco64 : RT @anna95859997: @chiossimanuela2 Ogni settimana in Italia sparisce un bambino, solo il 18% torna a casa . Che fine fanno ? I media taccio… - eterea_naive : RT @anna95859997: @chiossimanuela2 Ogni settimana in Italia sparisce un bambino, solo il 18% torna a casa . Che fine fanno ? I media taccio… -