Bari, bimbo di due anni investito e ucciso dal padre mentre fa retromarcia (Di lunedì 20 luglio 2020) Bari, bimbo di due anni investito e ucciso dal padre. La scorsa notte un bambino di due anni è morto dopo essere stato investito dall’auto guidata dal padre. L’incidente è avvenuto nel campo rom del quartiere Japigia. Il piccolo è stato soccorso e trasportato un ospedale, ma per lui non c’era più niente da fare. Tragedia a Bari, dove la scorsa notte un bambino di due anni è morto dopo essere stato investito dall’auto guidata dal padre. L’incidente è avvenuto nel campo rom del quartiere Japigia. Il piccolo – secondo una prima ricostruzione della polizia e del pubblico ministero di turno, ... Leggi su limemagazine.eu

