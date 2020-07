Balotelli al Grande Fratello Vip (Di lunedì 20 luglio 2020) Balotelli al Grande Fratello Vip. I rumors si fanno sempre più insistenti circa la partecipazione al reality Mediaset del calciatore. Signorini è al lavoro Balotelli potrebbe essere uno dei partecipanti alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Non Mario, ovviamente, bensì il Fratello Enock, calciatore come il Fratello ma con meno fortuna – e talento – del classe ’92. Il ragazzo, un anno più piccolo di SuperMario, ha lasciato da poco il Castiglione per vestire la divisa del Caravaggio, club della Serie D italiana. E, a dirla tutta, il suo cognome non è Balotelli, ma Barwuah. Enock, a differenza di Mario, infatti, non è stato adottato ma ha vissuto insieme ai genitori ... Leggi su bloglive

DiMarzio : #Calciomercato | #Balotelli in #SerieC? I motivi per cui il #Como può sperare nel grande colpo - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Balotelli in #SerieC? I motivi per cui il #Como può sperare nel grande colpo - statutos__ : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Balotelli in #SerieC? I motivi per cui il #Como può sperare nel grande colpo - DiMarzio : #Calciomercato | #Balotelli in #SerieC? I motivi per cui il #Como può sperare nel grande colpo - bellicapelli15 : Blogo retroscena: anche Eva Grimaldi e Nicola Ventola visti per il Grande fratello vip 5 -