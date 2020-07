"A mio agio in questi 92 chili". Era la star di Uomini e donne, oggi è così: una trasformazione fisica sconvolgente | Guarda (Di lunedì 20 luglio 2020) Una trasformazione totale, fisica e "di immagine". Ex star di Uomini e donne, il bellone Marco Cartasegna sta facendo discutere molto su Instagram con uno dei suoi ultimi post. Seduto sulla sedia-sdraio al mare, sotto l'ombrellone, con un fisico molto meno scolpito di quello messo in mostra sui social ai tempi della partecipazione al dating show di Maria De Filippi. "Mi sento più a mio agio in questi 92kg, con un po' di panzetta e con tanta consapevolezza in più”, ha scritto con orgoglio il 30enne che negli ultimi mesi si è dedicato, su Instagram, a riflessioni molto serie su comunicazione, attualità, economia e politica. "Quest'anno ho come vissuto una seconda pubertà, arrivata ... Leggi su liberoquotidiano

