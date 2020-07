Zoff non ci sta: «Esagerato parlare di esonero per Sarri» (Di domenica 19 luglio 2020) Dino Zoff ha parlato di Sarri e del suo futuro sulla panchina della Juve: le parole dell’ex portiere bianconero Dino Zoff ha parlato a TuttoJuve.com, ridimensionando le critiche a Sarri. Queste le sue parole. «Mi sembra Esagerato pensare all’esonero. Sarri vincerà lo scudetto, si giocherà la Champions League, poi si vedrà. Non credo però che ci saranno problemi. Confermarlo? Non sono Andrea Agnelli, ma sicuramente bisogna aspettare. Ripeto, secondo me la Juve vincerà il campionato e credo abbia buone possibilità anche in Champions League, quindi…» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

