Virus, arriva dalla Lombardia a Cosenza e gioca a calcetto: positivo al Covid, finisce in isolamento (Di domenica 19 luglio 2020) Gli assembramenti continuo a essere uno dei problemi principali. Infatti, c'è un nuovo caso di Covid-19 nel comune di Fagnano Castello, nel Cosentino, dove in passato si erano registrati... Leggi su ilmattino

Notiziedi_it : Virus, arriva dalla Lombardia a Cosenza e gioca a calcetto: positivo al Covid, finisce in isolamento - bluebird19473 : @GenoveffaReloa1 @Corvonero75 Il virus è birichino, si nasconde, a volte si traveste, arriva sottoforma di invasioni aliene (Galli)...?? - qui_finanza : Coronavirus, arrivano i cani in grado di “fiutare” il virus: il piano dell’Austria Dall'Austria arriva una novità c… - Beatric72980398 : RT @ROMINA70672119: É chiaro a tutti il virus arriva dal #Bangladesh. Ma c'è chi ANCORA ingnora il problema!Assurdi! Il Rischio contagio è… - dalina6unika : @robersperanza Ma ci arriva a capire che il virus sta facendo il suo cammino naturale sul pianeta o dobbiamo farle i disegnini? -

Ultime Notizie dalla rete : Virus arriva

Il Mattino

TORINO. La preoccupazione non corre parallela ai rischi reali e viceversa. Succede quindi che nel weekend in cui le vacanze entrano nel vivo, mentre molte località balneari registrano il tutto esaurit ...Allarmismo provocato o reparti ospedalieri effettivamente in fase di svuotamento? Venerdì il ministero della Salute nel suo report settimanale indica che in Lombardia l’indice di contagio Rt è salito ...