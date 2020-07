"Usate mascherine o si dovrà richiudere". Nel Lazio altri 17 casi di Covid (Di domenica 19 luglio 2020) “Oggi registriamo un dato di 17 casi. Di questi 10 sono casi di importazione: 6 casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso dall’Iraq, due dal Pakistan e uno dall’India”.A fornire i dati della Regione Lazio è l’assessore regionale Alessio D’Amato, che ha rivolto “un appello all’utilizzo della mascherina”, altrimenti “si dovrà richiudere. Rischiamo nuovi casi come in Catalogna, non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui”. Leggi su huffingtonpost

