Umbria, scappati 23 dei 25 migranti tunisini in Umbria arrivati da Agrigento. 'Hanno violato la quarantena' (Di domenica 19 luglio 2020) Sono scomparsi 23 migranti giunti a Gualdo Cattaneo, in Umbria, da Agrigento: è quanto denuncia il deputato leghista Virginio Caparvi nella sua pagina Facebook. 'Dei 25 tunisini arrivati giovedì sera ... Leggi su leggo

"Dei 25 tunisini arrivati giovedì sera a Gualdo Cattaneo, peraltro senza che il sindaco venisse avvisato, se non poche ore prima, 23 sono subito scappati. Non si trovano più e hanno dunque violato la ...Dei 25 tunisini arrivati giovedì a Gualdo Cattaneo (Perugia), "peraltro senza che il sindaco venisse avvisato se non poche ore prima, 23 sono subito scappati. Non si trovano più e hanno dunque violato ...