UltraPop Festival, Salvatore Esposito ospite in diretta stasera su Twitch (Di domenica 19 luglio 2020) Alle 19:00 nel gran finale dell'UltraPop Festival arriva Salvatore Esposito, che ci racconterà in diretta l'evoluzione del suo Genny Savastano di Gomorra. L'UltraPop Festival porta Salvatore Esposito, il Genny Savastano di Gomorra, in diretta su Twitch stasera dalle 19:00! Da ragazzone malleabile a spietato gangster criminale. Da pedina nelle mani dagli altri ad abile manipolatore del potere. Prima di raggiungere il successo Salvatore Esposito, nato a Napoli il 2 febbraio 1986, ha studiato recitazione presso la Scuola di cinema di Napoli per poi trasferirsi a Roma dove ha studiato con l'acting trainer Beatrice Bracco, l'esordio televisivo arriva ... Leggi su movieplayer

