Tutela dell’ambiente, accordo tra il comune di Colliano e guardie Anpana (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoColliano (Sa) – È stato siglato ieri l’accordo di collaborazione tra l’associazione di guardie ambientali dell’Anpana di Salerno e il comune di Colliano. Tutelare l’ambiente da ogni forma di inquinamento ed effettuare attività di prevenzione e repressione degli illeciti. Questi gli obiettivi dell’associazione Anpana Salerno, che da oggi è operante anche nel comune dell’Alta Valle del Sele, a Colliano dove ieri sono stati consegnati i decreti sindacali di agente accertatore volontario a oltre 10 volontari locali. Presenti all’evento, il comandante regionale-dirigente superiore dell’Anpana, ... Leggi su anteprima24

Mov5Stelle : Il Ministero dell’Ambiente ha stanziato 100 milioni di euro per rendere i nostri parchi nazionali sempre più sosten… - EleonoraEvi : Il miglior modo per ridurre i rischi di #disastriambientali è quello di investire nella prevenzione, ecco perché pr… - BeppeSala : La tutela dell’ambiente e la transizione verde sono temi connessi con quelli di una maggior giustizia ed equità soc… - BariMigliore : Addio a Giulia Maria Crespi, aveva 97 anni. Imprenditrice illuminata, una vita dedicata alla cultura e alla tutela… - tomaurora1 : RT @Mov5Stelle: Il Ministero dell’Ambiente ha stanziato 100 milioni di euro per rendere i nostri parchi nazionali sempre più sostenibili.… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutela dell’ambiente “Domenica 19 marceremo nella perla delle dolomiti a tutela dell'ambiente” La voce di Rovigo