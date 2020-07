«Se non hanno clienti i ristoratori cambino mestiere». Bufera sul viceministro Castelli (Di domenica 19 luglio 2020) Laura Castelli, viceministro all’Economia, parla di crisi, sostegno alle imprese che vogliono cambiare attività, ristoratori che possono riciclarsi in altri ambiti. E si scatenano le polemiche. Ecco le parole della Castelli: «Bisogna aiutare imprese e imprenditori creativi a muoversi su nuovi business che sono nati. Se uno decide di non andare più al ristorante, bisogna aiutare l’imprenditore a fare, magari, un’altra attività, a non perdere l’occupazione e va sostenuto anche nella sua creatività, perché magari ha visto che c’è un nuovo business. Io credo che negare il fatto che questa crisi abbia cambiato la domanda e l’offerta di questo Paese sia un errore in termini macroeconomici». Così ha detto il ... Leggi su newscronaca.myblog

