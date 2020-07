Roma-Inter diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi (Di domenica 19 luglio 2020) Roma-Inter si gioca oggi 19 luglio alle 21.45 il match valido per la 34^ giornata di Serie A. Giallorossi a caccia di punti per la zona Europa, nerazzurri che potrebbero avvicinarsi alla Juventus e metterle pressione anche in vista del big match di lunedì tra bianconeri e la Lazio. Fonseca e Conte proveranno ogni carta possibile per portare a casa la vittoria.Roma-Inter, le probabili formazionicaption id="attachment 899465" align="alignnone" width="573" Roma-Inter (Getty images)/captionQualche dubbio per la Roma che dovrebbe affidarsi a Pau Lopez tra i pali. Mancini, Ibanez, Kolarov in difesa e Bruno Peres con Spinazzola sulle corsie esterne. Smalling non al meglio, possibile partente dalla panchina. Veretout e ... Leggi su itasportpress

