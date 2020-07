Roma-Inter 2-2, un pari che non serve a nessuna delle due (Di domenica 19 luglio 2020) Un clamoroso errore di Spinazzola nel finale, che si trasforma nel calcio di rigore trasformato da Lukaku, sancisce il 2-2 dell'Olimpico fra Roma e Inter. Un pari che non serve troppo ai... Leggi su ilmattino

AntoVitiello : ?Rotondo 5-1 per il #Milan contro il #Bologna, media di oltre 3 gol a partita negli ultimi 8 match. Milan in pressi… - MarioGiunta : Roma, Zaniolo salta la sfida con l’Inter. Problema al polpaccio! ???? @SkySport #SkyFantaShow - OfficialASRoma : A febbraio la squadra faceva una sorpresa a una tifosa giallorossa, grazie a una lettera inviata dal nipotino a Rom… - plusvalinter : RT @INTER291103: Il giorno dopo il precedente Roma-Inter il presidente dell’AIA, a seguito del mancato rigore su Zaniolo (che c’era), era c… - andrewalbo : Orrore inguardabile di Spinazzola. Inter che ha fatto poco/nulla nel secondo tempo ravvivata all'88° da una solita… -

>> Clicca per aggiornare la diretta << Finisce qui. 93' Cross dalla tre quarti dell'Inter, palla deviata, calcio d'angolo per i nerazzurri: ultima occasione forse. La battuta di Eriksen sorvola tutta ...Un punto ciascuno che non serve (forse) a nessuno. L' Inter in vantaggio con De Vrij nel primo tempo si fa rimontare dalle reti di Spinazzola e di Mkhitaryan. Nel finale ci pensa Lukaku dal dischetto ...